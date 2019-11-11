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    HaberlerEkonomi HaberleriBakan açıkladı! 65 bin birimin dönüşümü bitecek...
    11.11.2019 - 11:33 | | Aykut Yılmaz ANKARA

    Bakan açıkladı! 65 bin birimin dönüşümü bitecek...

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2019’da TOKİ’mizle, 25 bini İstanbul’da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümünü bitirmiş olacağız." dedi.

    Bakan açıkladı! 65 bin birimin dönüşümü bitecek...

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

    Kurum, şu ifadeleri kullandı:

    "2019’da TOKİ’mizle, 25 bini İstanbul’da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümünü bitirmiş olacağız. İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüme devam ediyoruz. Şu an Esenler’de yatay mimaride 60 bin konutluk örnek projemizi sürdürüyoruz. Kâğıthane’deki yıkımlarımızı tamamladık. Kartal’da inşaata yer teslimi yapmak üzere,Kartal’da Aralık ayında tüm konutlarımızı teslim edeceğiz.

    Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. Bütün binaların ikizleri 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek."

    Duran trafikte damattan 'göbek molası'Avcılar'da yoğun trafikte duran araçta sıkılan damat yolun ortasına fırlayarak, arkadaşları ile birlikte oyun oynadı.
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