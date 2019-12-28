28.12.2019 - 11:46 | | AA
Bakan açıkladı! 750 milyon liralık yeni kaynak...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonunu kurduk. Böylelikle 750 milyon liralık yeni kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona tüm Türkiye'de mobilize ediyoruz." dedi.
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Somali'de bombalı saldırı! Ölenler arasında Türkler de varSomali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı artıyor. 61 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ölenler arasında iki Türk vatandaşının da olduğu belirtildi. CNNTürk Dış Haberler Muhabiri ise, hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi. 90'dan fazla yaralının olduğu patlamada ölü sayısının daha da artacağından endişe ediliyor.