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    HaberlerEkonomi HaberleriBakan açıkladı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 2 Aralık’ta
    22.11.2019 - 13:35 | | DHA

    Bakan açıkladı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 2 Aralık’ta

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısının 2 Aralık'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

    Bakan açıkladı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 2 Aralık’ta

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştireceğini bildirdi.

    Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, "Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak" dedi.

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