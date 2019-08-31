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    HaberlerEkonomiBakan Açıkladı! İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 2,5 milyona yakın araç geçti
    31.08.2019 - 17:00| AA

    Bakan Açıkladı! İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 2,5 milyona yakın araç geçti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu yıl sonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz." dedi.

    Bakan Açıkladı! İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 2,5 milyona yakın araç geçti

    Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Ankara-Sivas YHT Projesi  şantiyesinde incelemede bulunan Turhan, daha sonra Sorgun ilçesinde ray kaynağı  çalışmasına katıldı.

    Turhan, burada yaptığı açıklamada, projenin yüklenici firmalarından  yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını aktararak, "Adım adım sona  yaklaşıyoruz. Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı.Yerköy ve Sivas arasında  yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme  çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı." diye  konuştu.

    Çalışmaların bundan sonra daha hızlı şekilde yürüyeceğini dile getiren  Turhan, "404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, yaklaşık 66  kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53  adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit  bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı 930 adet. Bu projede 100  milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti."  ifadelerini kullandı.

    Turhan, alt yapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını  anlatarak, şunları kaydetti:

    "Viyadük ve tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki  aylarda tamamlanmış olacak. Bu yıl sonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test  sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı  planlıyoruz. Tabi yüksek hızlı tren, AK Parti iktidarı döneminde milletimize  verilmiş olan önemli bir hizmet. Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha  önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren  hizmetiyle buluşturduk. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine,  teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Tabi bu  hizmetlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun gösterdiği 2023,  2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz  milletimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını  sunmaktır."

    Bakan Açıkladı İstanbul-İzmir Otoyolundan 2,5 milyona yakın araç geçti

    İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU

    Bir gazetecinin İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan kaç aracın geçiş yaptığını  sorması üzerine Bakan Turhan, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5  Ağustos'ta, Kurban Bayramı öncesinde projenin tamamı hizmete açıldı. Daha önceki  yıllarda açılmış olan kesimleri vardı, şimdi tam olarak hizmet veriyor. Son  rakamlar, 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam  o güzergahta seyreden insanlara önemli de bir rahatlık, ulaşım konforu, trafik  güvenliği ile seyahat etme imkanı sağladı. Hepsinden önemlisi de zaman tasarrufu  sağladı." dedi.

    Turhan, daha önce İstanbul-İzmir arasındaki kara yolu güzergahının  yoğun bir trafiğe maruz kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Ülkemizin gelişmiş olan bir bölgesi. İstanbul, Yalova, Bursa,  Balıkesir, Manisa, İzmir gibi bu projenin içinden geçtiği ülkemizin gelişmiş olan  illeri, giderek artan bir trafiğe de maruz kalıyor. Mevcut güzergahta özellikle  İstanbul-Bursa, Bursa-Balıkesir arasında İzmir- Manisa arasında mevcut kara yolu  kapasitesini doldurmuştu ve ulaşım hizmet seviyesi giderek düşüyordu. Biz öncelik  sırasına göre önce Gebze-Yalova arasını, daha sonra Yalova- Orhangazi arasını  daha sonra da İzmir-Turgutlu, Manisa-Saruhanlı arasını bu yılın başında açmıştık.  Bursa doğu kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kesimi de trafiğe açarak bir  proje bütünlüğü içerisinde sürekli akım koşullarını sağlayacak şekilde ulaşım  hizmeti vermeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun, darısı diğer  projelerin başına. Hedefimiz, önümüzde Ankara-Niğde var, İzmir-Çandarlı  otoyolları var bunları da önümüzdeki aylarda hizmete açmış olacağız."

    Açıklamanın ardından Turhan, ray eksenini dengeye getiren araçla kısa  süreli yolculuk yaptı.

    İncelemelere, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf  Başer ve AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk da eşlik etti.

     

     

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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