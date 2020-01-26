Bakan açıkladı! Yarın sabah maddi yardım başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Soylu, "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor." dedi.

Soylu, "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir." diye konuştu.

"6 bin 455 çadır kuruldu"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık." dedi.

Deprem bölgesine iletilmek istenen yardımlarla ilgili Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." ifadelerini kullandı.

"Hasarlı, az hasarlı bütün binalar taranacak"

Soylu: "Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. " dedi.