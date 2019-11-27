Bakan açıkladı! Yeniden düzenlendi...

Bakan Varank şunları söyledi:

Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz.

Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler.