27.11.2019 - 10:57 | | AA
Bakan açıkladı! Yeniden düzenlendi...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik." dedi.
Bakan Varank şunları söyledi:
Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz.
Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler.
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