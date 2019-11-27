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    HaberlerEkonomi HaberleriBakan açıkladı! Yeniden düzenlendi...
    27.11.2019 - 10:57 | | AA

    Bakan açıkladı! Yeniden düzenlendi...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik." dedi.

    Bakan açıkladı! Yeniden düzenlendi...

    Bakan Varank şunları söyledi:

    Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz.

    Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler.

    Tesadüfen orada buldu! Böyle kullanmışlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nihat Bülbül, keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Yöre halkı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntıların turizme kazandırılmasını istiyor.
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