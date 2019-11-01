01.11.2019 - 15:14 |
Bakan Albayrak açıkladı! Ekim ayında yüzde 106 arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerin ekim ayında yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı.
Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız."
Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldıKaraman'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.