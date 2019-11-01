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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak açıkladı! Ekim ayında yüzde 106 arttı
    01.11.2019 - 15:14 |

    Bakan Albayrak açıkladı! Ekim ayında yüzde 106 arttı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen kredilerin ekim ayında yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştığını açıkladı.

    Bakan Albayrak açıkladı! Ekim ayında yüzde 106 arttı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı.

    Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız."

    Bakan Albayrak açıkladı Ekim ayında yüzde 106 arttı

    Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldıKaraman'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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