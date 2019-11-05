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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak açıkladı! Tarihi rekora ulaştık...
    05.11.2019 - 10:37 |

    Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi rekora ulaştık...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık" dedi.

    Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi rekora ulaştık...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık."

    Bakan Albayrak açıkladı Tarihi rekora ulaştık...

    Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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