Bakan Albayrak: Altınla gelen rekor faiz yükünü azalttı

Albayrak dün Twitter hesabından, AA’nın önceki gün yayımladığı “Yastıkaltından ekonomiye rekor katkı” başlıklı haberi paylaştı.

Haberde, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2017 yılının ekim ayından itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldığı hatırlatılarak şu bilgiler verildi:



“Bireysel yatırımcılara yönelik Ekim 2017 döneminde yaklaşık 2.5 ton, Nisan 2018’de 1.9 ton, geçen yılın eylül-ekim talep toplama döneminde 2.1 ton altına dayalı senet ihracı yapıldı.



Koşullar iyileşti



Söz konusu ihraç süreci geçen yıl aralıkta başlayan ve bu yıl şubata kadar devam eden talep toplama dönemi sonunda 1.1 ton altın karşılığı senet ihracıyla devam etti.

Bu yıl kurumsal yatırımcılara yönelik de altına dayalı senet ihraçlarına başlandı. Bu kapsamda şubat, haziran, eylül, ekim ve kasımda ihraçlar gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcılara ihraçlar şubatta 26.1 ton, haziranda 8 ton, eylülde 20.8 ton, ekimde 15.6 ton ve kasımda 10.3 ton oldu.



Altın ihraçlarında 2017 yılında yüzde 2.4 düzeyinde olan yıllık kupon ve kira oranları, bu yıl yapılan son ihraçta yüzde 1.5 seviyelerine kadar geriledi ve böylelikle borçlanma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunuldu.”