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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak: Bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun
    29.08.2019 - 18:21| DHA

    Bakan Albayrak: Bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Finansal mimarimizde Türk Lirası (TL) çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi ’TLREF’, BİST bünyesinde oluşturuldu" dedi.

    Bakan Albayrak: Bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Finansal mimarimizde TL çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi ’TLREF’, BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladıZonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2004 yılında çıkan fırtınanın kıyıya sürüklediği ve kayalıklara çarpması sonucu batan geminin hurdası 15 yıl aradan sonra çıkarılmaya başlandı.
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