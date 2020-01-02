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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Değişim sürecini başlatacağız
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    02.01.2020 - 19:10 | | AA

    Bakan Albayrak: Değişim sürecini başlatacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"

    Bakan Albayrak: Değişim sürecini başlatacağız

    Ayrıntılar geliyor...

    Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendiBursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman (54), motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçarken, o sırada yoldan geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan yaralının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.
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