02.01.2020 - 19:10 | | AA
Bakan Albayrak: Değişim sürecini başlatacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız"
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Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendiBursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman (54), motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçarken, o sırada yoldan geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan yaralının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.