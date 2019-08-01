BİST101.781-0,30EURO 6,200,16USD5,600,28ALTIN252,69-0,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor
    01.08.2019 - 16:06

    Bakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından ilan edilen faiz indirimi kararlarını değerlendirdi.

    Dengelenme sürecinin pozitif etkilerinin piyasalara yansımaya devam ettiğini belirten Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.

     

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Dev bankalardan art arda faiz indirimi!
    Hamza'nın boğazına takılan 1 lira hastanede çıkarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamza K.'nin (3) boğazına takılı kalan madeni 1 lira, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ sanığı: Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek

    FETÖ sanığı: Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek

    Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

    Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

    20 yalşındaki gençten acı haber!

    20 yalşındaki gençten acı haber!

    Korkunç kaza! Araç kağıt gibi ezildi

    Korkunç kaza! Araç kağıt gibi ezildi

    Sıradaki Haber