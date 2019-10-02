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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak: Düzenleme ile borsaya ve sermaye piyasalarına ilgi artacak
    02.10.2019 - 11:51 |

    Bakan Albayrak: Düzenleme ile borsaya ve sermaye piyasalarına ilgi artacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.

    Bakan Albayrak: Düzenleme ile borsaya ve sermaye piyasalarına ilgi artacak

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak." dedi.

    Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyorİstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.
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