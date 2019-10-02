Bakan Albayrak: Düzenleme ile borsaya ve sermaye piyasalarına ilgi artacak

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak." dedi.