Bakan Albayrak: Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız

Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Çok güzel işler başardık. Rehavete kapılmak yok. Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte, geleceğe de taşımak zorundayız.

Ülkeler çok sayıda farklı para politikalarını devreye alıyor. Türkiye olarak geçtiğimiz ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık.

Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz.

Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem de TÜFE'de tek haneli rakamların 1 yıl içerisinde görmüş olacağız.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek cari fazlası rakamlarını görmüş olacağız.

Merkez Bankası faiz kararının etkilerini de önümüzdeki günlerde göreceğiz.