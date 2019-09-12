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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak: Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız
    12.09.2019 - 17:47 |

    Bakan Albayrak: Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'nde konuşma yaptı. Bakan Albayrak, "Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem de TÜFE'de tek haneli rakamların 1 yıl içerisinde görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak: Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız

    Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

    Çok güzel işler başardık. Rehavete kapılmak yok. Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte, geleceğe de taşımak zorundayız. 

    Ülkeler çok sayıda farklı para politikalarını devreye alıyor. Türkiye olarak geçtiğimiz ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık.

    Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz.

    Eylül ayında enflasyonda tek haneli rakamları yakalayacağız. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem de TÜFE'de tek haneli rakamların 1 yıl içerisinde görmüş olacağız.

    Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek cari fazlası rakamlarını görmüş olacağız.

    Merkez Bankası faiz kararının etkilerini de önümüzdeki günlerde göreceğiz.

     

     

     

     

     

    70 yıl öncesine dönüp susam üretimine başladılarAntalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçiler deneme amacıyla atalarının 70 yıl önce ürettiği susam bitkisini üretti.
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