Bakan Albayrak: İlk kez yıllık cari fazla verdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaşanan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerinin de ötesine taşıdıklarına işaret eden Albayrak, "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." ifadesini kullandı.