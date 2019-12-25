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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Lojistik Master Planı hayırlı olsun
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    25.12.2019 - 15:36 |

    Bakan Albayrak: Lojistik Master Planı hayırlı olsun

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun." dedi.

    Bakan Albayrak: Lojistik Master Planı hayırlı olsun

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında taahhüt ettiğimiz, Türkiye’yi stratejik konumunun avantajlarını kullanarak, uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme hedefi ile hazırlanan Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun."

    Bakan Albayrak: Lojistik Master Planı hayırlı olsun

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