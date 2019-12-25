25.12.2019 - 15:36 |
Bakan Albayrak: Lojistik Master Planı hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında taahhüt ettiğimiz, Türkiye’yi stratejik konumunun avantajlarını kullanarak, uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme hedefi ile hazırlanan Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun."