Bakan Albayrak: Lojistik Master Planı hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında taahhüt ettiğimiz, Türkiye’yi stratejik konumunun avantajlarını kullanarak, uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme hedefi ile hazırlanan Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun."