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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Yapısal adımlarımızı ele aldık
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    30.11.2019 - 14:40 |

    Bakan Albayrak: Yapısal adımlarımızı ele aldık

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Gıda Komitesi toplantısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak: Yapısal adımlarımızı ele aldık

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Bakan Albayrak, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." açıklamasında bulundu.

    Bakan Albayrak: Yapısal adımlarımızı ele aldık

    Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu olduKocaeli’nin İzmit ilçesinde durakta duran halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu. Sürekli toplu taşıma araçlarına bindiği öğrenilen köpeğin yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.
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