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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu
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    29.11.2019 - 16:26 |

    Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu" dedi.

    Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

    Bakan Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" dedi.

    Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

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