03.09.2019 - 14:32
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."
Akılalmaz kaza! Kopan bacağıyla hastaneye sevk edildiBursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin bacağı kaza sonrasında koparken, kopan bacak özel bir soğutuculu kutu içinde yaralı şahısla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.