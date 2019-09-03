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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    03.09.2019 - 14:32

    Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."

    Bakan Albayraktan enflasyon açıklaması

     

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