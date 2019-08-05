Bakan Albayrak'tan İvme Finansman Paketi'yle ilgili açıklama

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ortak bir açıklama yaparak 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiğini, 1,7 milyar TL kredi kullanıldığını belirtti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN İLK YORUM

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL'si ise kullanıldı." ifadelerini kullandı.