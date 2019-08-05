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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak'tan İvme Finansman Paketi'yle ilgili açıklama
    05.08.2019 - 18:50

    Bakan Albayrak'tan İvme Finansman Paketi'yle ilgili açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı." dedi

    Bakan Albayrak'tan İvme Finansman Paketi'yle ilgili açıklama

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ortak bir açıklama yaparak 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiğini, 1,7 milyar TL kredi kullanıldığını belirtti.

    BAKAN ALBAYRAK'TAN İLK YORUM

    Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL'si ise kullanıldı." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayraktan İvme Finansman Paketiyle ilgili açıklama

     

     

     

    Satarken yakalandılarDenizli'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında yer alan ve nükleer reaktörlerde kullanılan kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettikleri tozu satmaya çalışan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaptığı incelemede, tozun kaliforniyum olmadığı belirlendi.
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