Bakan Albayrak'tan İVME paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken, enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandığını söyledi.

witter hesabından açıklama yapan Albayrak, "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

Albayrak, "Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticisine sağlanan kredi tutarı %24 artışla 2,35 milyar TL'ye yükseldi." bilgisini verdi.

Albayrak, "Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanının verdiği bilgiye göre, İVME Finansman Paketinde 5 Ağustos itibarıyla 5,2 milyar TL olan tahsis edilen kredi limiti 30 Eylül'de %83 artışla 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde kredi kullanım tutarı 1,7 milyar TL'den %94 artışla 3,3 milyar TL'ye çıktı.