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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak'tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması
    30.09.2019 - 10:07 |

    Bakan Albayrak'tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu.

    Bakan Albayrak'tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

    Bakan Albayraktan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması

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