Bakan Albayrak'tan tarımsal desteğe devam mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz."