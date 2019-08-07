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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak'tan tarımsal desteğe devam mesajı
    07.08.2019 - 10:50

    Bakan Albayrak'tan tarımsal desteğe devam mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

    Bakan Albayrak'tan tarımsal desteğe devam mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

    "Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz."

    Bakan Albayraktan tarımsal desteğe devam mesajı

     

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