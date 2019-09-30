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    HaberlerEkonomiBakan Albayrak'tan YEP paylaşımı
    30.09.2019 - 17:43 | | milliyet.com.tr

    Bakan Albayrak'tan YEP paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Albayrak, "2020’den başlayarak program boyunca yıllık %5 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyüme oranına, ihracat ve katma değerli üretimi önceleyerek ulaşacağız" dedi.

    Bakan Albayrak'tan YEP paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    “Dengelenme, Değişim, Disiplin” prensipleriyle tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı’nın ilk yılını tamamladık. Enflasyon ve cari açıkla mücadele başta olmak üzere çoğu alanda beklenenden öte başarı sağladık. Bugün, yeni bir başarı hikayesi için ikinci yıl başlangıcını yaptık.

    Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek. Ekonomideki hedeflerimize ulaşmanın yolunun, enflasyonu yüzde 5’in altında tutmaktan geçtiğini biliyoruz. 2019 yılındaki kazanımlarımızı çok daha ileri taşıyacak politika ve tedbirlerle hedeflerimize ulaşacağız.

    Dengelenme dönemini başarı ile sürdürürken, İnşallah ülkemiz için sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme sürecine de giriyoruz. 2020’den başlayarak program boyunca yıllık %5 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyüme oranına, ihracat ve katma değerli üretimi önceleyerek ulaşacağız.

    Bakan Albayraktan YEP paylaşımı

    Bakan Albayraktan YEP paylaşımı

    Bakan Albayraktan YEP paylaşımı

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