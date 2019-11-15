BİST105.3801,54EURO6,350,14USD5,74-0,13ALTIN271,05-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriBakan Bekir Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı
    15.11.2019 - 20:24 | | AA

    Bakan Bekir Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II kapsamında verilen tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildiğini, gerçek kişi başvurularında ise bu oranın yüzde 55 olarak belirlendiğini bildirdi.

    Bakan Bekir Pakdemirli: Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı

     

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IPARD II Programı İzleme Komitesi'nin 9'uncu resmi toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi.

    Toplantıda alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, hibe oranlarına dair modifikasyon önerisinin kabul edildiğini kaydetti.

    Pakdemirli, IPARD II kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50’ye yükseltildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı. Gerçek kişi başvurularında ise bu oran yüzde 55 olarak belirlendi. Bu değişiklikle mevcut tesis ve yeni kurulum işletme arasındaki yüzde 10 hibe desteği oranı farkı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca, 40 yaş altı başvurular ile dağlık alanda yapılacak yatırımlar için ilave yüzde 5 hibe oranı devam edecek. Üretici örgütü ve kooperatiflere yüzde 60 hibe oranı uygulaması da sürecek. Yine hali hazırda kadın girişimcilere sıralama kriterlerinde 10 puanlık avantaj da devam edecek."

    Pakdemirli, resmi sürecin tamamlanmasının ardından hibe oranındaki artışın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

    Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıya, Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonundan yetkililerin yanı sıra ilgili bürokrat ve uzmanlar katıldı.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Müslüm Gürses ne zaman vefat etti? Müslüm Gürses biyografisi

    Müslüm Gürses ne zaman vefat etti? Müslüm Gürses biyografisi

    Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı

    Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı

    Son dakika | Karaköy'de başörtülü öğrencilere çirkin saldırıda flaş gelişme

    Son dakika | Karaköy'de başörtülü öğrencilere çirkin saldırıda flaş gelişme

    Sıradaki Haber