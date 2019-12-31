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    31.12.2019 - 14:22 | | AA

    Bakan Dönmez'den 2020'de "daha fazla çalışmaya varız" mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji sektöründe 2019'un başarılarla geçtiğini belirterek, "Yeni umutlar ve heyecanlarla girdiğimiz 2020'de de dünden daha fazla çalışmaya, daha fazla ter dökmeye biz varız Türkiye." ifadesini kullandı.

    Bakan Dönmez'den 2020'de "daha fazla çalışmaya varız" mesajı

    Dönmez, Twitter hesabından bu yıl enerji sektöründe yaşanan gelişmelerin anlatıldığı bir video paylaştı.

    Bu yıl elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 62'ye çıktığı aktarılan paylaşımda, elektrik, doğal gaz, petrol, kömür ve yenilenebilir enerji alanlarında yaşanan gelişmelere ilişkin detaylara yer verildi.

    Dönmez, paylaşımında "Başarılarla geçen bir yılın ardından yeni umutlar ve heyecanlarla girdiğimiz 2020'de de dünden daha fazla çalışmaya, daha fazla ter dökmeye biz varız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

    2020'ye böyle 'Merhaba' dediler!Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, 2020'ye girdi.
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