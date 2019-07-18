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    HaberlerEkonomi Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu
    18.07.2019 - 20:48| AA

    Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildiri yayımlamasına ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

     

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisini uğurlama töreninden fotoğrafa yer verdi.

    Bakan Dönmez, Mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin, AB Dış İlişkiler Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırımlarını, yayımladığı bildiriyle telin etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Türkiye bütün kurumlarıyla Doğu Akdeniz'deki haklı davasından asla geri adım atmayacaktır. Tüm Türkiye sizinle."

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