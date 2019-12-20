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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan müjdeyi verdi! Bugün 18.00'de hesaplara yatacak
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    20.12.2019 - 17:45 | | İHA

    Bakan müjdeyi verdi! Bugün 18.00'de hesaplara yatacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında, 12 bin 269 balıkçıya 13 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibariyle Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını söyledi.

    Bakan müjdeyi verdi! Bugün 18.00'de hesaplara yatacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılmak üzere Gümüşhane’den Bayburt’a geldi. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon liralık desteğin bugün hesaplara yatacağını kaydetti.

    Küçük ölçekli balıkçıların avlanma yöntemleri, av miktarları, gelir-gider bilgileri ve sosyo-ekonomik durumları gibi verilerini kayıt altına alarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılında beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12.269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibariyle Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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