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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Mustafa Varank "sanayi üretimindeki artışı" değerlendirdi
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    13.12.2019 - 11:17 | | AA

    Bakan Mustafa Varank "sanayi üretimindeki artışı" değerlendirdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi.

    Bakan Mustafa Varank "sanayi üretimindeki artışı" değerlendirdi

    Bakan Varank, Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerine ilişkin, "Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleşti. Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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