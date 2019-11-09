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    HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pakdemirli: 166 milyon TL hibeli 133 proje onaylandı
    09.11.2019 - 11:46 | | DHA

    Bakan Pakdemirli: 166 milyon TL hibeli 133 proje onaylandı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II kırsal kalkınma destekleri 5'inci başvuru çağrısı 3'üncü grubunda destek almaya hak kazan ve 166 milyon liralık hibe sağlanacak 133 projenin onaylandığını açıkladı.

    Bakan Pakdemirli: 166 milyon TL hibeli 133 proje onaylandı

    Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 5'inci başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 3'ücnü grup sonuçlarının açıklandığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

    "Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirmeleri tamamlanan 133 proje onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Bu 133 projeye toplam 166 milyon TL hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 400 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapılması ve 600 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Onaylanan ve hibe desteği alacak projelerin; 33'ü besi çiftliği, 35'i süt çiftliği, 12'si broyler, 3'ü yumurtacılık, 11'i süt işleme, 2'si kırmızı et işleme, 1'i kanatlı eti işleme, 4'ü su ürünleri işleme, 32'si de meyve ve sebze soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor."

    Bakan Pakdemirli, IPARD-II 5'nci başvuru çağrı kapsamında açıklanan 3'üncü grupla birlikte desteklenecek proje sayısının 394'e ulaştığını ve bu projelere toplam 430 milyon lira hibe sağlanacağını kaydetti. Pakdemirli, böylece kırsalda 1 milyar lira yatırım ve bin 600 yeni istihdam oluşturulacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde, modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin sayısını artırmak amacıyla TKDK üzerinden IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma hibelerini kullandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

     

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