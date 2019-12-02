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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli: 72 bin 783 işletmede gıda denetimi yaptık
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    02.12.2019 - 14:12 | | DHA

    Bakan Pakdemirli: 72 bin 783 işletmede gıda denetimi yaptık

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen ürün bazlı gıda denetimiyle ilgili, "5 günlük süre zarfında toplam 6 alanda denetim gerçekleştirdik ve toplam 72 bin 783 işletmeye denetim yaptık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık" dedi.

    Bakan Pakdemirli: 72 bin 783 işletmede gıda denetimi yaptık

    Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Kasım'da başlayan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliğinin tamamlandığını belirtti. Üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin seferberlik kapsamında 5 gün süreyle denetlendiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, güvenilir gıdaya ulaşım için özverili çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür etti. Pakdemirli, "5 günlük süre zarfında toplam 6 alanda denetim gerçekleştirdik ve toplam 72 bin 783 işletmeye denetim yaptık. Yapılan bu denetimlerin 3 bin 398'inde ekiplerimiz olumsuzluk tespit etti ve denetimler sırasında 419 numune aldık. Olumsuzluk tespit edilen işletmelere ise gereken cezai işlemleri uyguladık" dedi.

    Bakan Pakdemirli, gıda denetimlerinin bu seferberlik kapsamında kalmayacağını ve bundan sonra da hız kesmeden devam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımız ise olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman Alo 174 Gıda Hattını aramaktan çekinmemeliler. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir."

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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