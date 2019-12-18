Bakan Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik

Pakdemirli, AA muhabirine, Bakanlığının faaliyetleri ve gelecek yıla yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen ay yapılan Tarım Orman Şurası'ndan çıkan kararların yol haritası şeklinde hazırlandığını ifade eden Pakdemirli, bu kararları ocak ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Pakdemirli, kararlarda, su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tağşiş gibi öncelikler olacağını bildirdi.

12 yeni destek verdiklerini ve 32 destek birim fiyatında da artış sağladıklarını dile getiren Pakdemirli, çiftçinin yanında olduklarını, gelecek yıl da yüzde 36,7 artışla yaklaşık 22 milyar lira tarımsal destek sağlayarak rekor kırmayı hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli, "Bakanlık bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık." diye konuştu.

Bu yıl üretici mağduriyetini önlemek amacıyla hububat, bakliyat, şeker pancarı, fındık, çay, kuru üzüm, kuru incir ve süt gibi 16 üründe üretici fiyatlarını zamanında açıkladıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bugüne kadar 160 bin üreticiden toplam 3,1 milyon ton ürün alımı yapıldı ve 5,6 milyar lira ödendi. Yani yapılan spekülasyonların aksine biz 2019'da fiyatları regüle ederek, çiftçimizi enflasyona ezdirmedik."

Hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalara da değinen Pakdemirli, gelecek yıl bu sektöre 6 milyar liralık destek vermeyi planladıklarını bildirdi.

Pakdemirli, "Tarım topraklarının korunması için 7 milyon hektar alanda 265 ovamızı tarımsal sit alanı ilan ettik. Koruma altına alınan ova sayısını 2020 yılında 280'e, takip eden yılda da inşallah 300'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yer altı barajları yapılacak"

Mazot kullanımını azaltmak için yüzde 100 yerli ve milli, 45 dakika şarjla 7 saat aralıksız çalışabilen çevre dostu elektrikli traktör prototipini geliştirdiklerini dile getiren Pakdemirli, hayvancılıkta her türlü kaydın tutulması için hassas tarım tekniklerinden faydalanıp verimliliği artıracak akıllı küpe (Hayvan Takip Platformu) uygulamasını tamamladıklarını ve 2020'de yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Sulanabilir 8,5 milyon hektar araziyi sulamaya açmayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, "Yeraltı barajları, buharlaşmayla su kaybını azaltan, kamulaştırmayı gerektirmeyen, maliyeti azaltan ve su kaynaklarından azami ölçüde yararlanabilmeyi sağlayan bir sistem olduğu için inşallah asırlık projelerimiz arasına girecek. İnanıyorum ki kıymeti en çok gelecekte anlaşılacak. Bu kapsamda, 2020 yılında 10 adet yeraltı barajı yapmayı planlıyoruz ve inşallah 2021 yılında da kullanıma açıyoruz." dedi.

"Dijitalleşme yılı olacak"

Pakdemirli, gelecek yıla yönelik hedeflerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"2020'de tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü 1,4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Küçükbaş hayvan varlığında da hamle yılımız inşallah 2020 olacak. Beyaz et üretimini 2020 yılı için 2,4 milyon ton olarak hedefliyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleme Programı toplam 4,1 milyar liralık yatırımla desteklenecek ve yeni 16 bin istihdam sağlanacak. Su ürünlerinde de ilkleri yapacağız. 16 bin 500 ton kapasitede Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi kurulacak. Su ürünleri yetiştiriciliğindeki üretimimizi 2023 yılında 600 bin tona çıkarmayı ve 2 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme yılı olarak tasarladığımız 2020'de artık tüm işlemleri e-devletten yapılabilir hale getireceğiz."