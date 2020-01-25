Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar yok

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Elazığ ve çevresindeki baraj ve göletlerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Elazığ bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bölge müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.