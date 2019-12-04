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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli: Sigarada standart paketin ana amacı caydırıcılığı artırmak
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    04.12.2019 - 13:28 | | AA

    Bakan Pakdemirli: Sigarada standart paketin ana amacı caydırıcılığı artırmak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sigarada düz ve standart paket uygulamasıyla ilgili, "Ana amaç, caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk olacak." dedi.

    Bakan Pakdemirli: Sigarada standart paketin ana amacı caydırıcılığı artırmak

    Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Yarından itibaren başlayacak sigarada düz ve standart paket uygulamasını değerlendiren Pakdemirli, "Ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk olacak." ifadelerini kullandı.

    Pakdemirli, sağlık uyarıları alanının yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldığına dikkati çekerek, "Hatta bunun için bazı teknolojileri değiştirmek zorunda kaldık. Barkodu küçültmek için bazı sigara fabrikaları da teknolojilerini ve paketleme makinelerini değiştirmek durumunda kaldı." dedi.

    Paketlerin üzerinde "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajının da bulunacağına değinen Pakdemirli, paketlerde "18 yaşını doldurmayanlara satışın cezası hapistir." yazısının yer alacağını kaydetti.

    "15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için ne gerekiyorsa yapacağız"

    Pakdemirli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere de değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "İki liderimizin belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. Bu hedefe varabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz de tarım alanındaki alışverişimizin artırılması konusunda son 1,5 yıllık dönemde değerli mevkidaşım İnam Kerimov'la çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalar da rakamlara yansımış vaziyette."

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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