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    HaberlerEkonomiBakan Pakdemirli: Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor
    29.07.2019 - 13:33| AA

    Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım." dedi.

    Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ı makamında ziyaret eden Pakdemirli, ardından üniversitenin araştırma merkezine geçti.

    Rektör Baran, Pakdemirli'ye üniversitedeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

    Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesinin bilimle olacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Gelecek 10 yıllar bilgi teknolojisi çağı olacak. Bu anlamda üniversite sanayi iş birliği çok önemli. Üniversitelerimizde bu yönde bir eksiklik var. Üniversitelerimizi dünya çapında iş yapan, bilim üretir hale getirmemiz lazım. Burada uluslararası kuruluşlarla üniversitelerimizin çok sıkı iş birliğine gitmesi lazım. Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım. Özellikle bilgi teknolojileri bakımından."

    Pakdemirli, Türkiye'nin her konuda çok iddialı projelere imza attığının altını çizerek, bunlardan birinin de Yusufeli Barajı olduğuna işaret etti.

    Yusufeli'nde yerden 400 metre yükseklikte, keçinin dahi otlamadığı yere baraj yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Yarın buradan bir canlı yayın yapacağız. Önemli projelere imza atarken çok iddialı üniversitelere de imza atamamız gerekiyor. Uluslararası bilgi alışverişine çok önem veriyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) başkanı yeni seçildi. Seçilir seçilmez bizi aradı ve 'Türkiye ile yürümek istiyoruz. Sizin vizyonunuzdan faydalanmak istiyoruz.' dediler." ifadelerinin kullandı.

    Konuşmalarının ardından Pakdemirli, İYTE Malzeme Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

    Bakan Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.

     

     

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