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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur
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    16.12.2019 - 13:16 | | DHA

    Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti yoktur" dedi.

    Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

    Bakan Pakdemirli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, muhalefetin Türkiye'nin Sudan'dan at ve eşek eti ithal edileceği yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine, şu açıklamayı yaptı:

    "Böyle bir talep mi varmış? Bu konuda teknik gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur; 'GTİP' diye bilinen yurtdışında 'HS' denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Yoksa Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti de yoktur."

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