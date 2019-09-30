BİST105.1520EURO6,210,05USD5,67-0,04ALTIN271,74-0,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBakan Pakdemirli'den "Bozdağ Kayak Merkezi" müjdesi
    30.09.2019 - 09:55 | | AA

    Bakan Pakdemirli'den "Bozdağ Kayak Merkezi" müjdesi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin gelecek kış sezonunda faaliyete geçeceğini söyledi.

    Bakan Pakdemirli'den "Bozdağ Kayak Merkezi" müjdesi

    Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde incelemede bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirli olarak geçmiş yıllarda da tesise geldiğini hatırlattı.

    Kayak merkeziyle ilgili yetkililerden bilgi aldığını vurgulayan Pakdemirli, "Çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi gelecek kış sezonunda faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız tesiste teknik inceleme yaptı. Bölgeye çığ önleme perdeleri yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin talimatları verdim. İhale süreci başladı." diye konuştu.

    Tesisi işleten firmanın da yatırım yapmaya istekli olduğunu aktaran Pakdemirli, bölgenin yeniden kış turizmine kazandırılması gerektiğine işaret etti.

    Pakdemirli, şöyle devam etti:

    "Bu bölgelerimiz sadece denizi ile değil karla da anılabilir. Bunların hepsini tekrar çalışır vaziyete getirmek ve bölge halkının hizmetine sunmak önemli. Orman Genel Müdürlüğümüz de burası faaliyete geçtikten sonra dağcılık kulübü kuracak. Gençlerimizin kayak yapmasına yönelik faaliyetlere başlayacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmiş olacağız."

    Tesisin turizme ve ekonomiye ciddi katkısı olacağına inandığını belirten Pakdemirli, projenin toplam maliyetinin 15 milyon lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

    Tekirdağ'da domuzlar mısır tarlasını talan ettiTekirdağ’ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

    Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen yakalandı

    Çukur 70. bölüm fragmanları yayında! Yamaç, Efsun'u öldürecek mi?

    Çukur 70. bölüm fragmanları yayında! Yamaç, Efsun'u öldürecek mi?

    Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

    Yasak Elma fragman! 51. Yeni bölümde yeni plan

    Engelli kızını iş vaadiyle kandırıp dolandırıldı!

    Engelli kızını iş vaadiyle kandırıp dolandırıldı!

    Sıradaki Haber