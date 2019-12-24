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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pekcan: İhracatçıların hususi pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı
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    24.12.2019 - 11:53 | | AA

    Bakan Pekcan: İhracatçıların hususi pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını bildirdi.

    Bakan Pekcan: İhracatçıların hususi pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hususi damgalı pasaport hakkını elde edebilmek için son üç yılda yapılması gereken ortalama en düşük ihracat tutarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının daha bu hakka sahip olduğunu ifade etti.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ihracatçıların hususi damgalı pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını belirten Pekcan, "Sağlanan hususi damgalı pasaport imkanıyla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

    İhracat performansını sürdürülebilir şekilde daha yüksek düzeylere taşıyarak, 2023 yılında dünya mal ticaretinden alınan payı artırma ve Türkiye'yi dünyanın en iyi ekonomilerinden biri haline getirme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

    "Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılarak, mevcut pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırmak ve yeni pazarlara girmek amaçlarına hizmet edecek her türlü girişim için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz."

     

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