BİST99.2330,90EURO6,29-1,24USD5,75-0,94ALTIN283,82-0,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBakan Pekcan İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü
    03.09.2019 - 15:40| AA

    Bakan Pekcan İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiliz mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

    Bakan Pekcan İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

    Bakan Pekcan, Twitter hesabından, İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

    Görüşmeye ilişkin bilgi veren Pekcan, "Brexit sonrasında Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesi için birlikte çalışma yönünde kendisi ile görüş alışverişinde bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

    Şişli'de yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtadıİstanbul Şişli, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

    Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gün sonuncusu kim?

    'Büyü var' yalanıyla altınları çaldılar!

    'Büyü var' yalanıyla altınları çaldılar!

    Batman'daki vahşetin ardından acılı baba konuştu: Barışı beklemediler

    Batman'daki vahşetin ardından acılı baba konuştu: Barışı beklemediler

    Hurda toplamak için çıktığı inşaattan düştü!

    Hurda toplamak için çıktığı inşaattan düştü!

    Sıradaki Haber