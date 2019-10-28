Bakan Turhan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği her geçen gün artan Türkiye'nin gücü ve birikimiyle bölgesinin "demokrasiyle parlayan bir yıldızı" olduğunu bildirdi.

Bölgede yaşanan gerilimler ve belirsizliklerin Türkiye'nin sahip olduğu devlet geleneği, demokrasi kültürü ve güçlü toplumsal dokusunun önemini hatırlattığını vurgulayan Turhan, "Milletimizin bu topraklardaki birlikteliği ve yaşama tutkusu, dünyadaki hiçbir ulusa benzemez. İmparatorlukların dağılması ve ulus devletlerin ortaya çıkma sürecinde insanımızın çektiği acılar, yaşadığımız savaşlar, en son Çanakkale Harbi ve ardından dünyada başka örneği bulunmayan İstiklal Harbimiz, Cumhuriyet'in milletimiz için nasıl bir nimet olduğunu fazlasıyla göstermeye yetecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye kalkınmaya devam edecek"

Turhan, Cumhuriyet'in kazanımlarının Türk milleti tarafından derinlemesine özümsendiğini ve sahiplenildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Türkiye Cumhuriyeti' için 'Benim en büyük eserim' sözünü boşuna söylememiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne de emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye, demokratik istikrarı yeniden ikame ederek kalkınmaya, refah ve huzuru derinleştirmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96'ncı kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum."

Son zamanlarda milletin birliğine ve dirliğine kasteden bütün terör odaklarına ve destekçilerine hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğinin altını çizen Turhan, "Cumhuriyetimizin 96'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, aziz vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.