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    HaberlerEkonomiBakan Turhan'dan "engelsiz ulaşım" mesajı
    16.10.2019 - 10:09 | | DHA

    Bakan Turhan'dan "engelsiz ulaşım" mesajı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında 24 engelli vatandaşı Ankara YHT Garı'ndan Eskişehir'e uğurlarken, "Engellilere yönelik projelerimiz hiç bitmeyecek." dedi.

    Bakan Turhan'dan "engelsiz ulaşım" mesajı

    Turhan, "Çocukları Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim Projesi" kapsamında Ankara YHT Garı'nda düzenlenen törenle aralarında yetişkin ve çocukların da bulunduğu 24 engelliyi Eskişehir'e yolcu etti.

    Bakan Turhan, uğurlama öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de tüm ulaşım sistemlerinden engelli vatandaşların faydalanması için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını, bunlarla ilgili düzenlemeler ve yatırımlar yaptıklarını söyledi.

    Engellilerin toplum içinde yer almaları için ulaşım araçlarında teknik donanımları hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, bu kişilere yönelik teşvik edici indirimleri de yaptıklarını bildirdi.

    Turhan, engellilerin toplumun parçası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Onlar içimizde. Engellilerle beraber yaşamayı, onlardan faydalanmayı ve birlikte olmayı bizim bir hayat biçimi olarak kabul etmemiz gerektiğini, bu konuda hükümet ve bakanlık olarak her türlü desteği verdiğimizi belirtmek isterim. Türkiye diğer ülkelere göre bu konuda iyi noktada. Engellilere yönelik yapılan projeler hiç bitmeyecek, hayat devam ettikçe sürecek. Biz engelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız ve onların elinden tutmaya devam edeceğiz."

    Turhan, projeye katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür belgesi verdi, ardından engelli vatandaşları Eskişehir'e uğurladı.

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