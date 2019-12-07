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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Varank: "KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak"
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    07.12.2019 - 12:38 | | AA

    Bakan Varank: "KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla ortaya çıkacak sinerjinin KOBİ'lerin gücüne güç katacağını vurguladı.

    Bakan Varank: "KOSGEB-DEİK sinerjisi KOBİ'lerimize güç katacak"

    Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB ile DEİK'in önemli bir iş birliğine imza attığını hatırlattı.

    İki kurum başkanları tarafından kendisinin ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın huzurunda imzalanan protokolün önemine dikkati çeken Varank, "Bu sayede KOBİ'lerimiz yurt dışında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle veya potansiyel müşterileriyle daha sık bir araya gelecek. Ortaya çıkacak sinerji KOBİ'lerimizin gücüne güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Pekcan da söz konusu anlaşmaya ilişkin Twitter hesabında, "DEİK-KOSGEB İş Birliği Anlaşması KOBİ'lerimize hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

    KOBİ'lerin etkinliği artırılacak

    KOSGEB ile DEİK arasında imzalanan anlaşmayla iki kurumun deneyimlerinin birleştirilerek, KOBİ'lerin dış pazarlardaki etkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

    Bu kapsamda KOBİ'lerin dış ilişkiler, dış ticaret ve yatırımlarla ilgili konularda bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi, DEİK tarafından yurt içinde ve dışında organize edilen iş konseylerine ve diğer etkinliklere KOSGEB vergi tabanındaki KOBİ'lerin katılımlarının karşılıklı teşvik edilmesi planlanıyor.

    DEİK tarafından yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık iş heyeti programlarının KOSGEB'in Yurt Dışı Programı desteği kapsamına alınması, KOSGEB'in Yurt Dışı Pazar Destek Programı'ndan KOBİ'lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi de protokolün hedefleri arasında bulunuyor.

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