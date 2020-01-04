Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili yurt dışında da ilgi gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretler ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Valilik ve belediyeye basına kapalı ziyarette bulunan Bakan Mustafa Varank daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve sanayiciler de yer aldı.

'KENDİMİZE İDDİALI HEDEFLER KOYDUK'

Toplantıda konuşan Bakan Mustafa Varank, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmanın derdinde olduklarını söyledi. Bu amaçla eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklandığını hatırlatan Bakan Varank, "Kendimize iddialı hedefler koyduk. Bu hedeflere yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. Tabii bu süreçte başarı için, sizlerin desteği ve işbirliği oldukça önemli. Kaynaklarınızı yeni yatırımlara ve üretime yönlendirmek için çok uygun bir konjonktürdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep canlanıyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma bu sene de güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırıma, üretime ve istihdama yönelen kazanır" dedi.

'ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDEKİ ÜRÜNLERİ ÜLKEMİZDE ÜRETECEĞİZ'

Bakanlık olarak iş insanlarını üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri ülkemizde üreteceğiz. Bu kapsamda ürünlerin ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, küresel piyasa paylarını ve üretimde mevcut kabiliyetlerimizi detaylı şekilde çalıştık. Öncelikli ürün listeleri oluşturduk. Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç- tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen siz de bu çağrıları yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz" diye konuştu.

'BUYURUN SİZE SERMAYE'

Yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun bir diğer vizyoner politika olduğuna işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu fonlarla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz. Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken, onların faiz yükü altında ezilmelerine engel olacağız. Bahsettiğim bu fonlar KOBİ'lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla 'fikrim var ama sermayem yok' diyenlere buyurun size sermaye diyoruz."

'İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRDIK'

2019 yılı ihracat rakamlarının açıklamasıyla 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinde rekor kırıldığını da kaydeden Mustafa Varank, "Dün 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı. Ben Afyonkarahisar'ı gelmeden önce inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018'e göre ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar'da bu oran yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, çimento, cam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan sektörel çeşitlilik; şehrin sanayi öncülüğünde kalkınması ve istihdam olanaklarının artması açısından son derece sevindirici. Tabii bu başarıya ulaşmada sunduğumuz desteklerin önemli bir payı var. Bugüne kadar ilimizde 5.9 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 10 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. 3 bin KOBİ; girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda KOSGEB'den faydalanıyor. KOBİ'ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu kapsamda KOSGEB; işletme kredilerine 18 aya kadar ve yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Bildiğiniz gibi kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. KOSGEB de bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi. Finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB karşılamaya başladı. Yani işletmelerimiz, bu program kapsamında herhangi bir faiz veya kar payı ödemesi yapmaksızın bankalardan kredi kullanabilecek. Bu destek programımız sürekli başvuruya açık, başvurularınızı bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖNCEKİ SENEYE GÖRE YÜZDE 147 ARTTI'

TÜBİTAK Sanayi- Doktora Programı'nın başvuru sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Bakan Mustafa Varank, "İlk defa geçen sene uygulamaya başladığımız bu programla bir taraftan sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz, diğer taraftan da işgücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz. Mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlıyoruz. Böylece yetişmiş insan gücümüz hiç ara vermeksizin çalışma hayatına atılıyor. İşte bu program ikinci çağrısında rekor talep aldı. Başvuran firma sayısı bir önceki seneye göre yüzde 147 arttı" dedi.

'DÜNYADA İLGİ GÖRDÜ'

Yerli otomobilin Türkiye kadar dünyada da ilgi gördüğüne değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle dedi:

"Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık olarak gerek teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. 2020 yılı, ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."