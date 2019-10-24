Bakan Varank'tan önemli açıklama! Kilit rollerden biri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde "Savunma Sanayisinde Daha Sıkı Koordinasyon" başlığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yönelik bir yol haritası belirlediklerini ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını anımsattı.

Söz konusu yol haritasına "Milli Teknoloji Hamlesi" adını verdiklerine belirten Varank, "Bu hamleyle ülkemizin rekabet gücünü artıracak, teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. Bu bağlamda savunma sanayisi kilit rol oynayan sektörlerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem verdiklerine işaret eden Varank, "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, savunma sanayisinde yerlileşme oranının yüzde 70'lere kadar çıkardıklarını kaydederek, bunu komponent yani makine bileşenleri bazında da gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Komponent bazında yerlileşme için harekete geçilmesinin önemine değinen Varank, "Cari açık verdiğimiz, parçalar dahil, ambargo gibi kısıtlamalara tabi olabilecek ürünleri yerlileştirelim. Bu bizim için stratejik bir öneme haiz." ifadesini kullandı.

"KURUMLAR ARASI YIKICI REKABET ORTADAN KALDIRILMALI"

Varank, savunma sanayisinde kurumsal taassuplara ve kişisel çatışmalara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, kurumlar arası yıkıcı rekabetin ortadan kaldırılması ve birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kısıtlı olan kaynakların nokta atışı projelerde, birlik beraberlik içinde, kullanılması gerektiğini ifade eden Varank, bu yolla daha çok ürünün ticarileştirilebileceğine dikkati çekti.

Bakan Varank, program kapsamında ASELSAN'ın Macunköy ve Gölbaşı'ndaki tesislerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda başta TÜBİTAK ve savunma sanayisi şirketlerinin ortaklaşa geliştirmekte olduğu projeler olmak üzere, milli teknoloji geliştirmeye dönük adımlar görüşüldü.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır da katıldı.