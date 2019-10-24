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    HaberlerEkonomiBakan Varank'tan önemli açıklama! Kilit rollerden biri
    24.10.2019 - 11:24 | | AA

    Bakan Varank'tan önemli açıklama! Kilit rollerden biri

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin artırılmasına önem verdiklerini belirterek, "Savunma sanayisiyle ilgili paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli." ifadesini kullandı.

    Bakan Varank'tan önemli açıklama! Kilit rollerden biri

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde "Savunma Sanayisinde Daha Sıkı Koordinasyon"  başlığıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

    Varank, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak Cumhuriyet'in 100'ncü yılına yönelik bir yol haritası belirlediklerini ve 2023 Sanayi ve Teknoloji  Stratejisi'ni açıkladıklarını anımsattı.

    Söz konusu yol haritasına "Milli Teknoloji Hamlesi" adını verdiklerine belirten Varank, "Bu hamleyle ülkemizin rekabet gücünü artıracak, teknolojik  bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve  kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız. Bu bağlamda savunma sanayisi kilit rol oynayan sektörlerimizden biri." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurumlar arasında iletişimin  artırılmasına önem verdiklerine işaret eden Varank, "Savunma sanayisiyle ilgili  paydaşlar olarak daha sıkı bir koordinasyon sağlanması çok önemli."  değerlendirmesinde bulundu.

    Varank, savunma sanayisinde yerlileşme oranının yüzde 70'lere kadar  çıkardıklarını kaydederek, bunu komponent yani makine bileşenleri bazında da  gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkati çekti.

    Komponent bazında yerlileşme için harekete geçilmesinin önemine  değinen Varank, "Cari açık verdiğimiz, parçalar dahil, ambargo gibi kısıtlamalara  tabi olabilecek ürünleri yerlileştirelim. Bu bizim için stratejik bir öneme  haiz." ifadesini kullandı.

    "KURUMLAR ARASI YIKICI REKABET ORTADAN KALDIRILMALI"

    Varank, savunma sanayisinde kurumsal taassuplara ve kişisel  çatışmalara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, kurumlar arası yıkıcı  rekabetin ortadan kaldırılması ve birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi  gerektiğini kaydetti.

    Kısıtlı olan kaynakların nokta atışı projelerde, birlik beraberlik  içinde, kullanılması gerektiğini ifade eden Varank, bu yolla daha çok ürünün  ticarileştirilebileceğine dikkati çekti.

    Bakan Varank, program kapsamında ASELSAN'ın Macunköy ve Gölbaşı'ndaki  tesislerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Toplantıda başta TÜBİTAK ve savunma sanayisi şirketlerinin ortaklaşa  geliştirmekte olduğu projeler olmak üzere, milli teknoloji geliştirmeye dönük  adımlar görüşüldü.

    ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ev  sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,  Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan  Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

     

     

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