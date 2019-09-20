Bakan'dan süt fiyatları ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bergama'nın AK Parti'nin hizmet belediyeciliğiyle tanıştığını söyleyen Pakdemirli, ilçenin tıkanmış damarlarını açmak için uğraşacaklarını, CHP'nin belediyecilik ve iyi hizmet götürme açısından iyi bir karnesinin olmadığını ifade etti.

Çam fıstığındaki verim ve kalite kaybına değinen Pakdemirli, bu sorunu mutlaka çözmek gerektiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Bu dünyada çözülmemiş bir problem. Bu işi çözmek bizim için zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'de son 17 yılda tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin 2 milyar liradan 16 milyar liranın üzerine çıktığını, bu rakamın önümüzdeki yıl da artacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, küçükbaş hayvancılık ve süt konusunda Bergama'nın önemli potansiyelinin bulunduğuna dikkati çekti.

Tane zeytinde destekleme kararı

Süt üretiminin 4 kat artışla 135 milyon tona ulaştığını dile getiren Pakdemirli, "İnşallah önümüzdeki aylarda, eğer yapabilirsek sütte ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." diye konuştu.

Tüm ürünlerde destekleyici ve üretici dostu politikalar sürdürdüklerini vurgulayan Pakdemirli, zeytin konusunda da önemli bir karar aldıklarını söyledi. Pakdemirli, "Zeytinle ilgili seçim dönemi bir açıklamam oldu. 'Tane zeytine de destek vereceğiz.' diye. Dün itibarıyla 2020 bütçesine koyduğumuzun müjdesini vermek isterim. İnşallah tane zeytine de bundan sonra destek vereceğiz." dedi.

Pakdemirli, TMO, Et ve Süt Kurumu gibi regülasyon kuruluşlarını aktif kullandıklarını ve destekleri artırdıklarını belirterek, iyi tarım ve organik tarım desteklemelerinin bugün itibarıyla başladığını, toplamda 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 lira ödenmiş olacağını söyledi.

Bergama'da tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağının müjdesini daha önce verdiğini hatırlatan Pakdemirli, "Seçimden önce 560 bin metrekare alanda kuracağımızı söylemiştim. Bu alanı 3 milyon 460 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bu organize sanayi bölgesinde 250 büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletme faaliyet gösterecek. Bu yatırım sayesinde de Bergama'da 5 bin vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak." diye konuştu.

Pakdemirli, Bergama'da yapılması planlanan orman ve sulama projeleriyle ilgili de bilgi verdi.

"Niye PKK'yı lanetlemediniz?"

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünya birincisi olduğunu, buna rağmen muhalefetin ağaç üzerinden siyaset yaptığını, kendisine "Niye uçak kullanmadın, niye söndüremedin?" sorularının yöneltildiğini söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ben İzmirli siyasetçilere soruyorum. İzmir'deki yangını PKK üstlendi. Neden biriniz çıkıp da PKK'yı lanetleyen bir açıklamada bulunmadınız. Bunların derdi ağaç falan değil. Bunların derdi bakanlığımız ve benim üzerimden hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak.

Aşırı sol bir örgüt bizim için suç duyurusunda bulunmuş, 'bunlar yetersiz kaldı' diye. Benim için bu bir gurur vesikasıdır. Çünkü bizim teşkilatımız dört dörtlük bir teşkilat, yeri geldiği zaman şehitler vermiş. Son İzmir yangınımızda da bir helikopter pilotumuzu şehit verdik ama bunlar bu kadar alçalabiliyorlar. Bu kadar alçalıp çok çalışkan ve yüksek derecede motivasyonu olan bir teşkilatın üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün bir tanesi tweet atmış. 'Bakan ormanları yakan olma yapan ol.' diye. Bir de video paylaşmış. Paylaştığı video bizim orman personelinin organize ettiği vatandaşla beraber bir çalışma. Bu klavye silahşörleri bir şeyi bilmedikleri gibi bir de böyle uydurma, yalan, düzenbaz haberlerle bizi yıpratmaya çalışıyor. Bunların cevabını vereceğiz. Önce o milletvekili çıksın. PKK'yı lanetlesin ondan sonra biz de muhatap almaya başlayalım."

"TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımını sürdürüyor"

Bakan Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzümde TMO'nun müdahale alımlarına devam ettiğini belirterek, bu konunun da siyasete alet edildiğini dile getirdi.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bir milletvekili dün çıktı üzümle ilgili farfara yapıyor. Diyor ki 'TMO üzüm almıyor.', tamamen yalan. 'TMO olarak 10 liradan 9 numarayı alacağız.' dedik. Şu ana kadar bin 300 tonun üzerinde üzüm almışız. Ortalaması 9,83 lira. Tabii müstahsil makbuzundan kaynaklı stopajı düştüğü için fiyatı bu kadar ama ortalamada verdiğimiz sözü tutmuşuz. Hiçbir yerde hiç şikayet yokken yanlarına üretici olmayan insanları alıp hadlerini, çaplarını aşan laflar ediyorlar. Siyasi nezaketten, üsluptan uzak bu tarz yaklaşımları, söylemleri kınıyorum."

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da ilçeyi dünya markası haline getirmek istediklerini dile getirdi. Koştu, bir serbest bölgenin kurulmasıyla ilgi çalışmalarının devam ettiğini, İzmir ile ulaşımı sağlayacak otoyolun devreye girmesiyle ilçenin öneminin artacağını söyledi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de konuştuğu toplantıya, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Bergama'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Pakdemirli ve beraberindekiler Tarihi Arasta Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.