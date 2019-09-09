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    HaberlerEkonomiSon dakika... Bakanlık açıkladı! Doluluk oranı yüzde 74.9 oldu
    09.09.2019 - 11:04| İHA

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Doluluk oranı yüzde 74.9 oldu

    Yılın ilk 7 ayında konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 50,68 olurken, Temmuz ayında tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi.

    Son dakika... Bakanlık açıkladı! Doluluk oranı yüzde 74.9 oldu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 74,9 olarak belirlendi. Ocak-Temmuz döneminde tesise geliş 44,2 milyon kişi, geceleme sayısı ise 113,8 milyon olarak gerçekleşti.

    Yılın ilk 7 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 50,68, Temmuz ayında ise tesise geliş 9,9 milyon kişi, geceleme sayısı 28,8 milyon, doluluk oranı yüzde 74,9 oldu. 2018 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre bu yıl aynı dönemde tesise gelişte yüzde 11,5, geceleme sayısında yüzde 11,4, doluluk oranında yüzde 5,35 artış oldu. Geçen yılın Temmuz ayına göre tesise geliş yüzde 5,64, geceleme sayısında yüzde 4,94, doluluk oranında da yüzde 0,21 artış oldu.

    Ocak-Temmuz dönemi verileri illere göre şöyle:

    "Antalya tesise geliş 12,3 milyon kişi, geceleme sayısı 49,4 milyon ve doluluk oranı yüzde 64,21; İstanbul tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 17,9 milyon ve doluluk oranı yüzde 58,4; Muğla tesise geliş 2,4 milyon kişi, geceleme sayısı 7,5 milyon ve doluluk oranı yüzde 52,4; İzmir tesise geliş 1,9 milyon kişi, geceleme sayısı 3,9 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 49,2 olarak gerçekleşti."

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