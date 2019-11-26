Bakanlık açıkladı! Yüzde 18'i uygunsuz

Aralarında baret, halat ile iş eldiveni, ayakkabısı ve gözlüğünün de olduğu kişisel koruyucu donanımların piyasada gözetim ve denetimi görevini yürüten bakanlık, denetimlerini sıklaştırdı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında el ve kol ile göz ve yüz koruyucuların da olduğu ürünlerin piyasaya arzını engelledi.

Denetimlerini sürdüren Bakanlık, toplumda ürün güvenliği bilincini arttırmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine ihbar/şikayet modülünü de ekledi.