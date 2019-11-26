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    HaberlerEkonomi HaberleriBakanlık açıkladı! Yüzde 18'i uygunsuz
    26.11.2019 - 11:46 | | AA

    Bakanlık açıkladı! Yüzde 18'i uygunsuz

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit etti.

    Bakanlık açıkladı! Yüzde 18'i uygunsuz

    Aralarında baret, halat ile iş eldiveni, ayakkabısı ve gözlüğünün de olduğu kişisel koruyucu donanımların piyasada gözetim ve denetimi görevini yürüten bakanlık, denetimlerini sıklaştırdı.

    Bu yılın ocak-ekim döneminde denetlediği 445 kişisel koruyucu donanımın yüzde 18'inde uygunsuzluk tespit eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı, aralarında el ve kol ile göz ve yüz koruyucuların da olduğu ürünlerin  piyasaya arzını engelledi.

    Denetimlerini sürdüren Bakanlık, toplumda ürün güvenliği bilincini  arttırmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine  ihbar/şikayet modülünü de ekledi.

     

     

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