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    HaberlerEkonomiBakanlık desteğiyle Ordu Aybastı KSS'de 62 iş yeri yapılacak
    20.09.2019 - 09:21 | | AA

    Bakanlık desteğiyle Ordu Aybastı KSS'de 62 iş yeri yapılacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi'nde (KSS) 62 iş yeri inşasını kapsayan ihale yapılacak.

    Bakanlık desteğiyle Ordu Aybastı KSS'de 62 iş yeri yapılacak

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Ordu Aybastı KSS'ye ait 62 iş yeri yapım işi ihalesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarf teklif alma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    Söz konusu iş için keşif bedeli 17 milyon 700 bin lira, geçici teminat bedeli de 531 bin lira olarak belirlendi.

    İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hizmet binasında 8 Ekim tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
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