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    HaberlerEkonomi HaberleriBakanlık uyardı: Alışverişte indirim mağduru olmayın
    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bakanlık uyardı: Alışverişte indirim mağduru olmayın

    Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin genellikle e-ticaret yöntemiyle katıldığı indirim kampanyalarında mağdur olmaması için dikkat edilmesi gereken konularda vatandaşları uyardı.

    Bakanlık uyardı: Alışverişte indirim mağduru olmayın

    Bakanlığa, belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı, kampanya öncesinde fiyatların yükseltilerek kampanya döneminde yüksek indirim yapılmış gibi yansıtıldığı yönünde şikayetler geldiği hatırlatılarak, şu uyarılar yapıldı:

    İnternet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgiler olmalı.

    Satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılmalı, hakkındaki yorumlar incelenmeli.

    Benzer markaların fiyatı ve diğer sitelerdeki fiyatlar araştırılmalı.

    Gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmeli.

    İnternet sitesinin orijinal adı adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi olmalı.

    Sahte veya taklit bir site olup olmadığı iyice kontrol edilmeli.

    Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar yerine satıcının kendi sitesinden alışveriş yapılmalı.

    Ödeme işlemlerinde ödeme SSL sertifikalı veya 3D güvenli ödeme seçenekli kanallardan yapılmalı.

    Satıcının verdiği ön bilgiler dikkatle okunmalı.

    Bir mağduriyet oluşursa değeri 8 bin 480 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvurmalı.

    Değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvuru yapılmalı.

    Yanıltıcı indirimi farkeden tüketiciler indirim öncesi ve sonrasındaki fiyat etiketlerinin fotoğrafını çekerek Ticaret Bakanlığı’na bildirmeli.

    Yanıltıcı indirim yapan satıcılar hakkında gerekli tüm idari işlemler uygulanacaktır.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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