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    HaberlerEkonomiBakanlıklara yatırımcı dostu ofisler geliyor
    26.08.2019 - 08:19| EKONOMİ SERVİSİ

    Bakanlıklara yatırımcı dostu ofisler geliyor

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak ‘yatırım koordinasyon birimleri’ oluşturulacak” dedi.

    Bakanlıklara yatırımcı dostu ofisler geliyor

    Bu kapsamda bir süredir devam eden Özel Yatırımlara İlişkin Kamu Düzenlemeleri Hakkında Kanun Taslağı çalışmalarının YOİKK Eylem Planı’na girerek tüm kamu kurumlarını bağlayıcı bir hale geldiğini belirten Ermut, taslağın belli bir aşamaya geldiğini, ilgili kamu ve özel kesim paydaşlarının da görüşlerini alarak gelecek aylarda buna son halini vereceklerini dile getirdi. 

    Ermut, “Yatırım takip modelimizi oluştururken ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanıyacağız. Bunun için belli başlı kriterler belirleyeceğiz. Bu kriterleri taşıyan yatırımcılar ‘Yatırım Ofisi Destekli Proje’ niteliği kazanacak” dedi.

    Bürokrasiye önlem

    Ermut, “Yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerde öngörülebilirlik için çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik ilkesel hükümler getirmeyi ve öngörülebilirliğinin artırılması için çeşitli tedbirler almayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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