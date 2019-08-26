Bakanlıklara yatırımcı dostu ofisler geliyor

Bu kapsamda bir süredir devam eden Özel Yatırımlara İlişkin Kamu Düzenlemeleri Hakkında Kanun Taslağı çalışmalarının YOİKK Eylem Planı’na girerek tüm kamu kurumlarını bağlayıcı bir hale geldiğini belirten Ermut, taslağın belli bir aşamaya geldiğini, ilgili kamu ve özel kesim paydaşlarının da görüşlerini alarak gelecek aylarda buna son halini vereceklerini dile getirdi.

Ermut, “Yatırım takip modelimizi oluştururken ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardaki yatırımlara öncelik tanıyacağız. Bunun için belli başlı kriterler belirleyeceğiz. Bu kriterleri taşıyan yatırımcılar ‘Yatırım Ofisi Destekli Proje’ niteliği kazanacak” dedi.

Bürokrasiye önlem

Ermut, “Yatırımların korunması ve bürokratik süreçlerde öngörülebilirlik için çok önemli düzenlemeler getirilmesini öngörüyoruz. Özel sektör yatırımlarının korunmasına yönelik ilkesel hükümler getirmeyi ve öngörülebilirliğinin artırılması için çeşitli tedbirler almayı hedefliyoruz” diye konuştu.